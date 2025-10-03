Close Banner Apps JPNN.com
BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan untuk Keluarga Almarhum Naufal Takdir Al Bari

Jumat, 03 Oktober 2025 – 19:33 WIB
BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan untuk keluarga almarhum Naufal Takdir Al Bari yang meninggal saat menjalani pemusatan. Foto dok. BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) atas meninggalnya atlet nasional gimnastik, Naufal Takdir Al Bari (19).

Naufal mengalami kecelakaan saat menjalani pemusatan latihan di The Palace of Sport Training Center Burtasy, Rusia. 

Insiden nahas itu terjadi pada Sabtu (13/9), dan setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit GA Zakharyin selama 12 hari, Naufal mengembuskan napas terakhir pada Kamis (25/9) waktu setempat.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian menyampaikan rasa duka cita mendalam atas kepergian Naufal.

 “Kami turut berbelasungkawa atas meninggalnya Naufal Takdir Al Bari,” ujar Deny. 

Deny menuturkan Naufal bersama empat atlet gimnastik putra Indonesia dan dua pelatih berada di Rusia sejak 1 September 2025 dalam program training camp yang didukung oleh Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional Kemenpora.

Saat berlatih pada 13 September, Naufal mengalami insiden kecelakaan yang menyebabkan cedera. 

“Sejak kejadian cidera, ia dirawat intensif, tetapi akhirnya meninggal dunia pada 25 September,” ujar Deny.

