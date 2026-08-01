BPJS Ketenagakerjaan Wujudkan Value Beyond Protection, PEKA Bangkitkan Kemandirian Ahli Waris di Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas makna perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA) Penerima Manfaat.

Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Palembang, dan Bank Sumsel Babel, BPJS Ketenagakerjaan membekali 50 ahli waris peserta dengan keterampilan vokasi dan literasi keuangan agar mampu membangun kembali kemandirian ekonomi keluarga.

Program ini menjadi implementasi nyata konsep Value Beyond Protection, yaitu menghadirkan perlindungan yang tidak berhenti pada pembayaran santunan, tetapi berlanjut melalui pendampingan dan pemberdayaan agar keluarga dari ahli waris penerima manfaat memiliki kesempatan untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan secara produktif.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menjelaskan PEKA merupakan program inisiasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan agar manfaat santunan jaminan sosial yang diterima oleh ahli waris menjadi harapan baru bagi keluarga pekerja untuk melanjutkan kehidupan ekonomi.

“Program PEKA ini merupakan wujud dari beyond protection BPJS Ketenagakerjaan, kalau berdasarkan undang-undang, tanggung jawab kami hanya selesai pada saat kami menyalurkan manfaat santunan, tapi kami menambah lebih lanjut bagaimana kami memastikan para penerima manfaat yang sudah kami salurkan ini benar-benar bisa mandiri, tentunya dengan Program PEKA ini,” ujar Saiful.

Pada pelaksanaan PEKA di Sumsel, peserta mendapatkan pelatihan praktik membuat roti dan menjahit yang difasilitasi BLK Kota Palembang.

Selain itu, Bank Sumsel Babel memberikan pembekalan literasi keuangan agar santunan yang diterima dapat dikelola secara bijak dan dimanfaatkan sebagai modal usaha yang produktif.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Slamet Riyadi menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPJS Ketenagakerjaan yang tidak hanya memberikan perlindungan melalui manfaat jaminan sosial, tetapi juga menghadirkan program pemberdayaan bagi keluarga pekerja melalui program PEKA.