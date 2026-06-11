BPK Dukung BULOG Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional Lewat Program Swasembada

jpnn.com, KARAWANG - Pimpinan VII BPK RI, Slamet Edy Purnomo, bersama Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani melakukan peninjauan kegiatan panen raya serta kesiapan infrastruktur BULOG di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (11/6).

Kunjungan itu menjadi wujud dukungan BPK RI terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan yang didukung tata kelola transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan diawali dengan panen raya bersama petani di Desa Mekarjaya, Kabupaten Karawang, salah satu sentra produksi padi nasional.

Pimpinan VII BPK RI dan Direktur Utama BULOG berdialog langsung dengan Forkopimda Karawang dan petani guna melihat perkembangan produksi padi nasional serta pelaksanaan penyerapan gabah dan beras dalam negeri yang dilakukan BULOG.

Slamet Edy menyampaikan apresiasinya atas capaian BULOG yang dinilai berhasil menjalankan peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, keberhasilan BULOG dalam meningkatkan serapan gabah dan beras petani menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“BPK mendukung penuh berbagai program pemerintah yang dijalankan BULOG dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Selain capaian pengadaan yang sangat baik, kami juga melihat adanya komitmen kuat dalam membangun tata kelola yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi fondasi penting agar program pangan nasional dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi petani dan masyarakat,” ujar Slamet Edy Purnomo.

Dia menambahkan bahwa BPK akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan secara konstruktif guna memastikan pengelolaan keuangan negara di sektor pangan berjalan sesuai prinsip good governance serta mendukung keberhasilan program strategis nasional.

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa dukungan dan pengawalan dari BPK RI menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pangan nasional.