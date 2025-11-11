BPK Mendorong Penguatan Good University Governance di UHO

jpnn.com - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mendorong penguatan tata kelola perguruan tinggi (good university governance) di Universitas Halu Oleo (UHO), Sulawesi Tenggara.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Dr. Laode Nusriadi dalam sambutan pada acara wisuda mahasiswa UHO di Kendari, Selasa (11/11/2025).

Forum itu dihadiri Ketua Senat Universitas Halu Oleo (UHO) Prof. Dr. H. Jamili, M.Si., Plt. Rektor Universitas Halu Oleo Dr. Herman dan jajaran, serta Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Laode Nusriadi menyampaikan bahwa saat ini seluruh perguruan tinggi di dunia dihadapkan dengan pertanyaan mendasar, apakah secara didaktik mereka masih relevan atau tidak.

"Pertanyaan ini mengantar perguruan tinggi di seluruh dunia untuk memeriksa kembali apakah visi mereka masih cukup kuat untuk menampung seluruh dinamika yang terjadi baik di tingkat lokal, regional, nasional hingga tingkat global," kata Laode.

Searah dengan pertanyaan tersebut, katanya, Universitas Halu Oleo juga perlu terus menerus memantaskan dirinya untuk secara autentik berada pada barisan perguruan tinggi dengan kontribusi yang kuat namun tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

"Universitas Halu Oleo perlu menguatkan aspek tata kelola atau good university governance secara berkelanjutan dari waktu ke waktu," ujar Laode.

Dia lantas berbagi pengalaman soal praktik di bidang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Laode menyebut tata kelola yang baik sesungguhnya bermula dari tiga kebiasaan sederhana, yakni jujur pada data, disiplin pada proses, dan bertanggung jawab pada hasil.