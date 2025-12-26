BPKH Apresiasi Kinerja BPS-BPIH, Perkuat Komitmen Kelola Keuangan Haji dengan Profesional

Jumat, 26 Desember 2025 – 14:30 WIB

jpnn.com - Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan komitmen BPKH untuk terus menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pihaknya berkomitmen mengelola keuangan haji dengan profesional, transparan, dan berkelanjutan guna memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah.

Hal itu dikatakan Fadlul saat Annual Meeting & Hajj Banking Award BPKH Tahun 2025, pada Selasa (23/12).

“Sinergi dengan BPS-BPIH merupakan elemen penting dalam penguatan ekosistem perhajian, terutama dalam penghimpunan pendaftaran jemaah,” ucap Fadlul.

“Melalui Annual Meeting ini, BPKH juga menyampaikan arah kebijakan pengelolaan keuangan haji ke depan agar semakin akuntabel dan berdampak bagi jemaah,” ujar Fadlul.

Selain berperan sebagai mitra penghimpunan, BPS-BPIH juga memiliki peran strategis dalam menyampaikan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan haji, serta melakukan edukasi kepada masyarakat.

“Kami memandang BPS-BPIH bukan hanya mitra operasional, tetapi juga mitra strategis dalam penguatan literasi dan pemahaman publik terkait pengelolaan keuangan haji. Kolaborasi ini penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan layanan terus meningkat,” kata dia..

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Hajj Banking Award oleh BPKH.