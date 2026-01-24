Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

BPKH Diminta Antisipasi Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Pembiayaan Haji

Sabtu, 24 Januari 2026 – 03:30 WIB
BPKH Diminta Antisipasi Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Pembiayaan Haji - JPNN.COM
Ilustrasi gedung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Foto: dokumentasi BPKH

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diminta mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, khususnya akibat fluktuasi nilai tukar Rupiah.

Pasalnya, dinamika geopolitik global turut berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

“Adanya kondisi geopolitik yang panas di belahan dunia lainnya seperti penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat, perang Rusia-Ukraina yang belum usai, serta persoalan di wilayah Greenland, tentunya kondisi ini juga harus diantisipasi karena berpengaruh terhadap kondisi ketidakpastian nilai tukar Rupiah terhadap dolar,” ujar Politikus Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin.

Baca Juga:

Bukan tanpa alasan, Anggota Komisi VIII DPR RI ini menjelaskan fluktuasi nilai tukar Rupiah berpengaruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji karena pembayaran haji menggunakan tiga mata uang yang terdampak apabila terjadi ketidakpastian ekonomi global.

“Nilai tukar Rupiah hari ini sudah mendekati Rp17.000 per dolar AS. Ini sangat berpengaruh karena penyelenggaraan haji menggunakan pembayaran dengan tiga mata uang: Rupiah, SAR, dan Dolar,” terang Azis.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan mitigasi untuk menjaga stabilitas pembiayaan agar pelemahan Rupiah tidak menjadi beban tambahan bagi jamaah haji.

Baca Juga:

“Nah bagaimana mitigasi untuk menjaga nilai Rupiah dan tidak beban bagi jamaah kita,” seru anggota DPR Dapil Jawa Barat III Kabupaten Cianjur–Kota Bogor ini.(chi/jpnn)

Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi untuk menjaga stabilitas pembiayaan agar pelemahan Rupiah tidak menjadi beban tambahan bagi jamaah haji.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Badan Pengelola Keuangan Haji  BPKH  haji  rupiah  jamaah haji 
BERITA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp