Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

BPKH Raih Opini WTP ke-7 dari BPK, Konsisten Kelola Dana Umat

Selasa, 26 Agustus 2025 – 09:27 WIB
BPKH Raih Opini WTP ke-7 dari BPK, Konsisten Kelola Dana Umat - JPNN.COM
Para petinggi BPKH usai pemaparan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Foto: dokumentasi BPKH

jpnn.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 2024.

Capaian WTP tersebut merupakan yang ketujuh kali secara berturut-turut. Prestasi itu menegaskan komitmen BPKH menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan syariah.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan raihan opini WTP ke-7 ini adalah bentuk penghargaan terhadap integritas dan komitmen BPKH dalam menjaga kepercayaan umat.

Baca Juga:

“Ini bukan semata soal angka, tetapi soal amanah," ujar Fadlul di Kantor BPKH, pada Senin (25/8).

Senada dengan itu, Anggota BPKH Amri Yusuf menyebutkan bahwa Opini WTP adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik.

Dana haji adalah dana umat yang jumlahnya sangat besar, dan setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Dengan opini WTP, jemaah mendapat ketenangan bahwa dananya dikelola dengan baik, sesuai aturan, dan dapat dipercaya,” jelas Amri.

Baca Juga:

Perolehan Dana Kelolaan 2024

Kinerja keuangan BPKH pada 2024 juga menunjukkan hasil positif.

Dana kelolaan mencapai Rp 171,64 triliun melebihi target tahunan sebesar Rp 169,95 triliun dan mencatatkan pencapaian sebesar 100,99 persen.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPKH  fadlul imansyah  WTP  BPK  Opini WTP  Dana haji  dana abadi umat 
BERITA BPKH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp