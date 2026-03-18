Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BPKN Ingatkan Masyarakat Tidak Panic Buying BBM Menjelang Lebaran

Rabu, 18 Maret 2026 – 19:18 WIB
Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Mufti Mubarok mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan menjelang libur Lebaran 2026.

Menurut Mufti, aksi panic buying berpotensi menimbulkan kelangkaan semu akibat distribusi yang tidak seimbang di lapangan.

“Gunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan. Tidak perlu panic buying karena justru dapat mengganggu stabilitas pasokan,” ujar Mufti saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Baca Juga:

Dia menilai pemerintah bersama Pertamina telah berupaya memastikan ketersediaan BBM tetap aman selama arus mudik dan menjelang Idulfitri.

Mufti menjelaskan, lonjakan mobilitas masyarakat saat mudik memang meningkatkan kebutuhan energi, sehingga kesiapan stok dan distribusi menjadi faktor krusial.

Dia juga menyinggung dinamika global, termasuk ketegangan di Timur Tengah, yang dapat memengaruhi distribusi energi dan harga minyak dunia.

Baca Juga:

Menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi secara bijak oleh masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan berlebihan dalam membeli BBM.

“Momentum mudik membutuhkan kesiapan ekstra, khususnya dalam menjaga ketersediaan BBM agar tetap aman dan mudah diakses masyarakat di berbagai titik perjalanan,” katanya.

BPKN mengimbau masyarakat tidak panic buying BBM menjelang Lebaran demi menjaga stabilitas pasokan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPKN  Panic buying  BBM  Lebaran 
BERITA BPKN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp