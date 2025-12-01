Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

BPKN Kunjungi Pabrik Aqua Pasuruan, Buktikan Asli Air Pegunungan

Senin, 01 Desember 2025 – 20:11 WIB
BPKN Kunjungi Pabrik Aqua Pasuruan, Buktikan Asli Air Pegunungan - JPNN.COM
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengunjungi pabrik Aqua di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jatim. Foto: Dok. Aqua

jpnn.com, PASURUAN - Kunjungan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ke pabrik Aqua di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jatim, kembali memperkuat klaim bahwa sumber air Aqua berasal dari air pegunungan.

Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Heru Sutadi mengatakan pantauan langsung BPKN di lapangan memberikan kejelasan soal karakter sumber air yang digunakan Aqua.

"Pada kunjungan itu kami menyaksikan sendiri bahwa Aqua benar-benar menggunakan air dari gunung. Perlindungan sumber airnya dilakukan dengan ketat dan konservasinya dijalankan dengan serius. Persepsi bahwa ini air bor seperti kebutuhan rumah tangga tidak sesuai fakta," kata Heru.

Baca Juga:

Berdasarkan penelusuran, mata air yang digunakan Aqua Pandaan berasal dari sumber air terlindungi di sekitar gunung Arjuno.

Menurutnya, Aqua telah menerapkan konsep keberlanjutan dalam proses pengambilan air hingga pengolahan.

Pendekatan ilmiah dan prinsip kehati-hatian disebut menjadi dasar pengelolaan sumber air pegunungan di lokasi tersebut.

Baca Juga:

BPKN juga menilai bahwa Aqua telah menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas air mineral, transparansi operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi.

"Dengan kualitas seperti yang kami lihat, konsumen semestinya tidak perlu ragu," katanya.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengunjungi pabrik Aqua di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jatim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aqua  BPKN  AMDK  air pegunungan  Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
BERITA AQUA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp