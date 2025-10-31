Close Banner Apps JPNN.com
BPKN Tinjau Pabrik AQUA Mekarsari, Pastikan Transparansi Sumber Air & Pengelolaan Sesuai Regulasi

Jumat, 31 Oktober 2025 – 17:54 WIB
BPKN Tinjau Pabrik AQUA Mekarsari, Pastikan Transparansi Sumber Air & Pengelolaan Sesuai Regulasi
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meninjau Pabrik AQUA Mekarsari, Sukabumi, untuk memastikan transparansi sumber air dan pengelolaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Foto: source for jpnn

jpnn.com, SUKABUMI - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meninjau Pabrik AQUA Mekarsari, Sukabumi, untuk memastikan transparansi sumber air dan pengelolaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pabrik ini berlokasi dekat dengan Gunung Salak dan memanfaatkan sumber air pegunungan alami dari kawasan tersebut.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengambilan dan pengelolaan air di pabrik berjalan sesuai ketentuan, dilakukan secara transparan, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Tim BPKN diterima oleh jajaran manajemen AQUA yang memaparkan tata kelola sumber air, proses pengolahan air mineral, serta berbagai inisiatif konservasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Dalam penjelasannya, manajemen menyampaikan bahwa sumber air di Pabrik AQUA Mekarsari telah dikaji secara ilmiah dan memenuhi kriteria air mineral berkualitas tinggi. Setiap tahapan pengelolaan dilakukan sesuai regulasi pemerintah dan prinsip kehati-hatian, untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan produksi dan kelestarian sumber daya air.

Selama kunjungan, BPKN meninjau rumah sumber air, mendengarkan penjelasan teknis mengenai proses pengelolaan air, dan mengikuti tur pabrik untuk melihat langsung penerapan standar mutu serta praktik konservasi yang diterapkan.

Apresiasi terhadap Transparansi dan Tata Kelola

Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok menyampaikan bahwa kunjungan ini memberikan pemahaman mengenai sumber air AQUA yang berasal langsung dari pegunungan.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meninjau Pabrik AQUA Mekarsari, Sukabumi untuk memastikan transparansi sumber air dan pengelolaannya sesuai regulasi

