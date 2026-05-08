JPNN.com - Nasional - Hukum

BPKP Lakukan Pengawasan KDKMP di Korem 083 demi Menjaga Akuntabilitas

Jumat, 08 Mei 2026 – 03:16 WIB
BPKP RI lalukan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) yang digelar di Aula Untung Suropati, Korem 083/Baladhika Jaya, Malang, pada Rabu (6/5) lalu. Foto: dokumentasi BPKP RI

jpnn.com, MALANG - Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Setia Pria Husada mengatakan bahwa pengawasan terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan bagian dari fungsi inti BPKP.

Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) yang digelar di Aula Untung Suropati, Korem 083/Baladhika Jaya, Malang, pada Rabu (6/5) lalu.

Pengawasan tersebut untuk mengawal akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah. Setia Pria menegaskan bahwa kehadiran BPKP di lapangan bukan prosedur formalitas.

"Kunjungan Wasev ini merupakan komitmen bersama antara BPKP dan TNI untuk menjaga akuntabilitas dalam setiap rupiah yang dialokasikan," ujarnya di hadapan jajaran pimpinan Korem.

Menurut dia, tim datang untuk memastikan tidak ada jarak antara laporan yang masuk ke pusat dan kenyataan yang ada di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa progres fisik di lapangan selaras dengan laporan administratif, sehingga tujuan strategis dari program KDKMP ini tercapai secara optimal," kata dia.

Setia Pria Husada bersama tim juga turun langsung meninjau lokasi KDKMP yang telah terbangun di wilayah Korem 083/Baladhika Jaya.

Peninjauan lapangan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari mekanisme wasev yang dijalankan BPKP.

