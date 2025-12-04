Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

BPOM Menyita Sejumlah Produk Kosmetik Berbahaya, Ini Daftarnya

Kamis, 04 Desember 2025 – 14:59 WIB
BPOM Menyita Sejumlah Produk Kosmetik Berbahaya, Ini Daftarnya - JPNN.COM
Petugas BPOM memeriksa sejumlah obat dan kosmetik saat operasi penertiban kandungan bahan berbahaya di Tangerang. Foto: ANTARA/HO-BPOM Tangerang

jpnn.com - TANGERANG - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Tangerang, Banten, menyita 179 produk kosmetik ilegal pada periode November 2025.

Produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya merkuri itu senilai Rp145 juta.

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Tangerang Sony Mughofir mengatakan penyitaan produk berbahaya ini dilakukan di 45 titik lokasi sentra kosmetik di Tangerang.

Baca Juga:

"Kurang lebih sekitar 179 jenis mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar, dengan nilai rupiah sekitar 145 juta," katanya di Tangerang, Kamis (4/12).

Ia mengatakan dari total 179 produk kosmetik ilegal tersebut antara lain berupa Super SP UV Whitening, Spesial UV Whitening, dan Super DR Whitening SPF 30.

Selain mengandung bahan berbahaya, kata dia, terdapat juga kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau ilegal seperti RDL Hydroquinone Tretionin, Collagen Plus Vit E, Belle Mate A03 Vitamin C Serum Hydrate, Bingo Eye Shadow, Emina Poprouge Eyeshadow, Best Fot Sevencool, Love Me Eyeshadow, Wonder Pallete Eyeshadow, Anylady Glow Color Lighting, M-N Quick & Eas, Xiuxiu Divine, dan Anylady Peach.

"Memang mayoritas tidak memiliki izin edar atau kosmetik ilegal. Namun mereka tetap memasarkannya sehingga kita lakukan penarikan," ucap Sony Mughofir.

Sony mengatakan upaya penyitaan terhadap produk kosmetik ini dilakukan sebagai antisipasi adanya temuan kasus yang dapat merugikan konsumen.

Berikut ini daftar produk kosmetik berbahaya karena mengandung merkuri, yang telah disita oleh BPOM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kosmetik  Kosmetik Ilegal  BPOM  Merkuri 
BERITA KOSMETIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp