BPR NBP Group Gelar Gebyar Undian di Jonggol, 1.000 Nasabah Perebutkan 2 Mobil dan 99 Sepeda Motor

Sabtu, 14 Februari 2026 – 23:57 WIB
Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit Hendi Apriliyanto di sela-sela BPR NBP Group menggelar Gebyar Undian Tabungan PUNDI Periode XVII Tahap 34 dan Pemberian Hadiah Debitur Periode II Tahap 4 di Lapangan Kompleks Citra Indah City, Jonggol, Kabupaten Bogor, Sabtu (14/2/2026). Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, BOGOR - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit (NBP) Group menggelar Gebyar Undian Tabungan PUNDI Periode XVII Tahap 34 dan Pemberian Hadiah Debitur Periode II Tahap 4.

Acara tersebut berlangsung di Lapangan Kompleks Citra Indah City, Jonggol, Kabupaten Bogor, Sabtu (14/2/2026).

BPR NBP 2 menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Hadir dalam kegiatan ini adalah Direktur Utama BPR NBP 2 Haryadi dan Direktur Vera Barus.

Selain itu, hadir juga jajaran pengawas BPR NBP 2, yaitu Komisaris Utama Chariyansyah dan Komisaris Leonardo Siagian.

Sekitar 1.000 nasabah dari tujuh kantor cabang BPR NBP Group memadati lokasi acara.

Para nasabah datang untuk menyaksikan langsung pengundian sekaligus meramaikan agenda tahunan yang telah berlangsung selama 17 tahun itu.

Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit Hendi Apriliyanto mengatakan program Tabungan PUNDI menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan dana masyarakat.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit (NBP) Group menggelar Gebyar Undian Tabungan PUNDI dengan memperebutkan dua mobil dan 99 sepeda motor.

