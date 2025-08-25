BPR NBP Grup Gelar Pesta Berhadiah Buat Nasabah, Dirut Hendi Apriliyanto: Kami Dukung UMKM 100 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit (NBP) Holding Company BPR NBP Grup Hendi Apriliyanto meminta penmerintah memberikan dukungan penuh karena bank yang dipimpinnya memberikan dukungan pelayanan kepada nasabah terutama untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Pelayanan BPR tidak kalah dengan bank umum. Kami, BPR secara khusus mendukung 100 persen permodalan untuk UMKM,” tegas Dirut Hendi Apriliyanto di sela-sela kegiatan Pesta Nasabah Gebyar Tabungan Pundi dan Kredit Berhadiah 2025 yang digelar secara nasional oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit (NBP) Serpong di Gelanggang Kampuse-Monray, Muncul Setu, Sabtu (23/8/2025).

Menurut Hendi, BPR NBP mendukung program pemerintah mengenai UMKM.

“Gebyar atau hadiah bagi debitur ini, kami mengangkat UMKM. Kami memberikan hadiah kepada UMKM sehingga menambah semangat,” ujar Hendi.

Lebih lanjut, Hendi mengatakan penyelenggaraan gebyar bagi nasabah tabungan Pundi dan Kredit 2025 merupakan agenda terbesar BPR NBP Grup.

“Agenda di sini kami banggakan. Pertama, kami mengundang masyarakat di sekitar baik penabung maupun bukan penabung untuk ikut serta pesta ini sehingga mereka yang belum jadi penabung mungkin bisa tertarik bergabung,” ujar Hendi.

Dalam kegiatan ini, menurut Hendi, nasabah yang hadir berpotensi mendapat hadiah.

Hendi menyebut pihaknya menyediakan hadiah terbanyak, yaitu 95 sepeda motor dan 7 mobil di samping hadiah hiburan.