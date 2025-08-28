BPS: BAZNAS Berperan Strategis Tekan Angka Kemiskinan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dinilai memiliki peran strategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Kolaborasi penyaluran bantuan bersama BAZNAS dinilai penting agar tepat sasaran dan benar-benar diterima para mustahik.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, saat menjadi pemateri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS hari kedua, Rabu (27/8/2025).

Amalia memaparkan, jumlah penduduk Indonesia per 8 Agustus 2025 mencapai 286,8 juta jiwa dengan angka kemiskinan 23,85 juta orang.

Sebaran terbesar penduduk miskin berada di Pulau Jawa, di antaranya Jawa Timur 3,87 juta orang, Jawa Barat 3,6 juta, Jawa Tengah 3,3 juta, serta Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur.

“Jika dijumlahkan, ada 13,13 juta orang atau sekitar 55 persen penduduk miskin di Indonesia berada di lima provinsi tersebut,” ujar Amalia.

Berdasarkan survei BPS, mayoritas penduduk miskin berasal dari keluarga yang putus sekolah atau kepala rumah tangga berpendidikan terakhir SD.

Sebagian besar bekerja di sektor pertanian (45,67 persen) dan sisanya di sektor informal tanpa jaminan kesehatan.

“Jadi pendidikan itu penting untuk menjamin tingkat kesejahteraan sebuah keluarga,” tegas Amalia.