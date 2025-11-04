Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BPS: Program MBG Jadi Salah Satu Penyebab Inflasi di Jawa Barat

Selasa, 04 November 2025 – 06:00 WIB
BPS: Program MBG Jadi Salah Satu Penyebab Inflasi di Jawa Barat - JPNN.COM
Plt Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Darwis Sitorus dalam rilis resmi data statistik bulanan di Kantor BPS Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin (3/11/2025). ANTARA/Ricky Prayoga

jpnn.com, BANDUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mencatat selain emas perhiasan dunia yang mengalami kenaikan harga, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi penyebab naiknya inflasi pada Oktober 2025 secara bulanan (month to month/mtm) sebesar 0,45 persen.

"Yang membuat inflasi Oktober naik itu pertama emas perhiasan yang naik signifikan di Oktober walau sempat dengar turun harga. Dan catatan peristiwa program MBG itu (ternyata) juga mengakibatkan kenaikan harga, (utamanya) di telur, kemudian daging ayam," kata Plt Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Darwis Sitorus di Bandung, Senin.

Dari kelompok pengeluaran, kata Darwis, kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi bulanan sebesar 0,7 persen dengan andil inflasi sebesar 0,21 persen.

Baca Juga:

Itu menjadi yang tertinggi kedua setelah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,83 persen dengan andil inflasi sebesar 0,22 persen.

Secara komoditas, Darwis menyebut emas perhiasan memberikan andil inflasi tertinggi yakni sebesar 0,22 persen, sementara telur ayam ras sebesar 0,08 persen, cabai merah 0,06 persen, daging ayam ras 0,05 persen, dan jeruk 0,02 persen.

Sementara komoditas yang memberikan andil deflasi tertinggi diantaranya cabai rawit sebesar 0,02 persen, jengkol, mentimun, dan tomat masing-masing sebesar 0,01 persen.

Baca Juga:

Emas sendiri, kata Darwis, memberikan inflasi sejak tahun 2024 dan pada Oktober 2025 menjadi yang tertinggi.

"Emas perhiasan terus melonjak naik dan memberikan andil inflasi sejak Januari 2024. Bahkan Oktober 2025 ini menjadi inflasi emas perhiasan yang tertinggi yaitu sebesar 11,8 persen," ucapnya.

BPS Jawa Barat mencatat bahwa program makan bergizi gratis menjadi salah satu penyebab naiknya inflasi.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   inflasi  BPS  MBG  makan bergizi gratis 
BERITA INFLASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp