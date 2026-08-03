Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Makro

BPS: RI Deflasi 0,14 Persen pada Juli 2026

Senin, 03 Agustus 2026 – 20:35 WIB
BPS: RI Deflasi 0,14 Persen pada Juli 2026 - JPNN.COM
Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan faktor peredam kenaikan inflasi tahunan pada Oktober 2022. Ilustrasi pasar: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14 persen secara bulanan (m-to-m) pada Juli 2026

Meskipun terjadi penurunan harga secara bulanan, angka inflasi tahunan terpantau masih menyentuh level 2,88 persen (yoy).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengungkapkan deflasi tersebut mayoritas dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Baca Juga:

Selain sektor pangan, kelompok transportasi serta perawatan pribadi dan jasa lainnya turut memberikan pengaruh terhadap angka deflasi bulan ini.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat menjadi pendorong utama dengan mengalami deflasi sebesar 0,89 persen.

Sektor pangan tersebut memberikan andil terhadap deflasi nasional secara keseluruhan sebesar 0,26 persen.

Baca Juga:

"Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok ini, yaitu bawang merah dengan andil sebesar 0,11 persen," ujar Ateng Hartono di kantornya, Senin (3/8).

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah dan cabai rawit yang masing-masing menyumbang andil deflasi sebesar 0,06 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14 persen secara bulanan (m-to-m) pada Juli 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPS  Deflasi  Ekonomi  Badan Pusat Statistik 
BERITA BPS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp