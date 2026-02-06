Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

BPS Sebut Angka Pengangguran Indonesia Turun Jadi 4,71 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 – 09:45 WIB
Ilustrasi para pencari kerja. (ANTARA: Muhammad Bagus Khoirunas)

jpnn.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia turun ke 4,74 persen.

Data itu tercatat pada November 2025 dan disebut terus menurun sejak Agustus 2024.

Pada Agustus 2024, angka pengangguran sebesar 4,91 persen. Kemudian menurun menjadi 4,76 persen pada Februari 2025, naik ke 4,85 persen pada Agustus 2025, dan menurun kembali di November 2025.

Dari total 155,27 juta orang angkatan kerja, sebanyak 147,91 juta orang bekerja dan 7,35 juta orang menganggur.

Sepanjang Agustus-November 2025, jumlah angkatan kerja bertambah 1,26 juta orang.

Sedangkan penyerapan tenaga kerja bertambah sebanyak 1,37 juta orang, sehingga jumlah pengangguran berkurang 109 ribu orang.

Dari 147,91 juta orang bekerja, 100,49 juta di antaranya merupakan pekerja penuh waktu yang bekerja setidaknya 35 jam dalam seminggu.

"Tiga lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan," ucap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/2).

BPS sebut angka pengangguran turun, Dari total 155,27 juta orang angkatan kerja, sebanyak 147,91 juta orang bekerja dan 7,35 juta orang menganggur.

