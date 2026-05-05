Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

BPS Ungkap RI Mengalami Deflasi pada April 2026, Ini Pemicunya

Selasa, 05 Mei 2026 – 08:00 WIB
BPS Ungkap RI Mengalami Deflasi pada April 2026, Ini Pemicunya - JPNN.COM
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengungkapkan deflasi dialami oleh berbagai komoditas seperti cabai. Ilustrasi. Pasar: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengungkapkan deflasi dialami oleh berbagai komoditas dalam Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau.

Dia menyebutkan sejumlah komoditas pangan tersebut seperti daging ayam hingga cabai, mengalami deflasi setelah periode Ramadan dan Idul Fitri 1447 H pada Maret 2026.

BPS menilai komoditas itu membantu menahan laju inflasi bulanan pada April 2026. Inflasi bulanan pada April 2026 tercatat sebesar 0,13 persen month-to-month (mtm).

Baca Juga:

“Kelompok ini (Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau) mengalami deflasi sebesar 0,20 persen (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,06 persen,” ucap Ateng Hartono di Jakarta, Senin.

Menurut Ateng, komoditas yang menjadi penyumbang utama deflasi dari Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau adalah daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras dan cabai merah.

Pihaknya mencatat komoditas daging ayam ras mengalami deflasi sebesar 6,20 persen mtm pada April 2026, setelah sebelumnya mengalami inflasi 3,30 persen mtm pada Maret 2026.

Baca Juga:

Sedangkan komoditas cabai rawit mengalami deflasi sebesar 14,98 persen mtm, telur ayam ras deflasi 4,29 mtm, dan cabai merah deflasi 5,32 persen mtm.

Deflasi komoditas pangan usai perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) secara historis merupakan hal yang biasa terjadi, setidaknya dalam tiga tahun terakhir berdasarkan data BPS.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengungkapkan deflasi dialami oleh berbagai komoditas makanan minuman

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Deflasi  inflasi  BPS  pangan 
BERITA DEFLASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp