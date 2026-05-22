Brace Cristiano Ronaldo Antar Al-Nassr Menjuarai Liga Arab Saudi

Jumat, 22 Mei 2026 – 05:45 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Al-Nassr menjuarai Liga Arab Saudi 2025/2026 setelah menang 4-1 atas Damac pada laga pekan pemungkas di Stadion Al-Awwal Park, Riyadh, Jumat dini hari WIB.

Megabintang Cristiano Ronaldo mencetak dwigol dalam laga itu untuk membawa timnya menang dan meraih gelar juara Liga Arab Saudi.

Selain dwigol dari Ronaldo, kemenangan Al-Nassr turut disokong gol-gol sumbangan Kingsley Coman dan Sadio Mane, sementara Damac hanya bisa membalas melalui eksekusi penalti Morlaye Sylla, demikian catatan situs resmi Saudi Pro League.

Al-Nassr keluar sebagai juara dengan mengumpulkan total 86 poin dari 34 pertandingan. Al-Nassr unggul dua poin dari pesaing terdekat, Al-Hilal.

Gelar kali ini menyudahi dahaga Al-Nassr yang terakhir kali menjuarai kasta tertinggi sepak bola Arab Saudi itu pada musim 2018/2019.

Namun, sukacita Al-Nassr diwarnai reaksi kontras para pemain Damac yang harus menerima nasib terdegradasi dari kasta tertinggi setelah finis di urutan 16 dengan 29 poin.

Sebab, dalam laga lain Al-Riyadh (30) menyelamatkan diri berkat kemenangan tipis 1-0 atas tim peringkat 17 yang sudah lebih dahulu terdegradasi, Al-Okhdood.

Pada laga di Al-Awwal Park, Al-Nassr membuka keunggulan lebih dahulu pada menit ke-34 lewat Mane.