Brace Moussa Sidibe Gagalkan Upaya Persija Rusak Rekor Apik Bhayangkara FC

Minggu, 05 April 2026 – 18:53 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bhayangkara Presisi Lampung FC memperpanjang rekor tidak terkalahkan dalam lima laga Super League 2025/26 seusai mengatasi perlawanan Persija Jakarta.

Berlaga di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4) tim berjuluk The Guardians itu menang dengan skor 3-2.

Gol kemenangan tim milik Kepolisian RI tersebut pada laga ini diciptakan oleh brace Moussa Sidibe pada menit ke-28, 90+4 dan Dendy Sulistyawan (86).

Adapun gol Persija diciptakan melalui Rayhan Hannan di menit ke-1 serta Fabio Calonego (62).

Dengan hasil ini juara Liga 1 musim 2017 itu tidak terkalahkan dalam lima laga terakhir.

Tercatat skuad asuhan Paul Munster itu mampu meraih kemenangan sebelumnya atas Persik Kediri (4-3), Semen Padang (4-0), Dewa United (2-0), serta Arema FC (2-1).

Kemenangan juga membuat tim asal kota tapis Berseri tersebut untuk sementara merangsek ke posisi kelima klasemen sementara kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

Tercatat Wahyu Subo Seto dan kolega mengoleksi 44 angka hasil dari 13 kemenangan, lima imbang, dan delapan kalah. (mcr16/jpnn)