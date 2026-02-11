Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Brad Pitt Kembali Beraksi di Sekuel Once Upon a Time in Hollywood

Rabu, 11 Februari 2026 – 16:34 WIB
Brad Pitt Kembali Beraksi di Sekuel Once Upon a Time in Hollywood
Brad Pitt. Foto: Paramount

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Brad Pitt dipastikan kembali berperan dalam sekuel film Once Upon a Time in Hollywood.

Kabar ini disambut antusias oleh para penggemar yang menantikan kelanjutan kisah film garapan Quentin Tarantino tersebut.

Dilansir dari People, Selasa, Pitt akan kembali memerankan karakter Cliff Booth dalam proyek terbaru yang kali ini disutradarai oleh David Fincher.

Kolaborasi ini menjadi perhatian tersendiri karena mempertemukan dua nama besar di industri film Hollywood.

Kembalinya Pitt juga menandai reuni dengan Fincher setelah terakhir bekerja sama dalam film The Curious Case of Benjamin Button pada 2008.

Sebelumnya, keduanya juga sukses lewat film Se7en dan Fight Club yang kini berstatus film kultus.

Sekuel ini disebut akan diadaptasi dari novel berjudul Once Upon a Time in Hollywood. Penerbit menggambarkan buku tersebut sebagai pengalaman mendalam tentang dunia perfilman era 1970-an, yang memadukan esai, ulasan, serta catatan pribadi sang penulis.

Novel tersebut memetakan kehidupan dua tokoh utama ciptaan Tarantino, yakni aktor televisi Rick Dalton yang diperankan Leonardo DiCaprio dan pemeran penggantinya, Cliff Booth yang dimainkan Brad Pitt. Keduanya menjadi pusat cerita dengan latar industri hiburan Hollywood.

Brad Pitt dipastikan kembali berakting dalam sekuel film Once Upon a Time in Hollywood.

