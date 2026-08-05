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JPNN.com - Politik - Parpol

BRAINS Partai Demokrat Ajak Generasi Muda Berbagai Profesi Warnai Kebijakan Publik

Rabu, 05 Agustus 2026 – 20:31 WIB
BRAINS Partai Demokrat Ajak Generasi Muda Berbagai Profesi Warnai Kebijakan Publik - JPNN.COM
Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat bersama International Republican Institute (IRI) menempatkan isu keterlibatan generasi muda sebagai salah satu agenda utama dalam diskusi internasional yang berlangsung di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat (5/8/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat bersama International Republican Institute (IRI) menempatkan isu keterlibatan generasi muda sebagai salah satu agenda utama dalam diskusi internasional yang berlangsung di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat (5/8).

Kepala BRAINS Ahmad Khoirul Umam menilai karakter politik generasi muda telah berubah secara fundamental.

"Generasi muda tidak anti-politik. Mereka hanya anti terhadap politik yang tidak memberikan harapan," katanya.

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Karena itu, menurutnya, partai politik harus mengubah pendekatan.

BRAINS mendorong keterlibatan aktif kelompok-kelompok muda berbasis profesi, seperti petani muda, nelayan muda, atlet, pekerja kreatif, hingga pelaku teknologi agar ikut membentuk arah kebijakan publik.

"Jika anak-anak muda yang berintegritas menjauh dari politik, ruang publik justru akan diisi oleh mereka yang tidak memiliki komitmen terhadap demokrasi," ujar dia.

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Deputi BRAINS Jibriel Avissiena menambahkan bahwa literasi politik generasi digital membutuhkan pendekatan baru.

"Engagement politik hari ini tidak cukup melalui kampanye konvensional. Kita harus hadir di ruang-ruang digital dengan data, dialog, dan solusi nyata," ujarnya.

BRAINS Partai Demokrat mendorong keterlibatan aktif kelompok-kelompok muda berbasis profesi

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TAGS   Partai Demokrat  generasi muda  BRAINS Partai Demokrat  Kebijakan publik 
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