Brand Ambassador MS Glow Jadi Pelari Indonesia Tercepat di Chicago Marathon 2025

jpnn.com, CHICAGO - Brand Ambassador MS Glow for Men, Rahmad Setiabudi, menjadi pelari tercepat asal Indonesia di Chicago Marathon 2025. Dia membukukan catatan waktu 2 jam 44 menit.

Rahmad Setiabudi memang bukan nama baru di olahraga lari. Kreator konten asal Malang itu pernah menjuarai berbagai event lari sejak remaja.

“MS Glow for Men adalah penguat saya saat sempat stagnan dan down beberapa tahun belakangan, dan memotivasi saya untuk melakukan improvement yang lebih baik,” ungkap Rahmad Setiabudi, Rabu (15/10).

Baca Juga: MS Glow For Men Racing Team Tampil Tangguh di Mandalika

Lelaki berusia 26 tahun itu makin meyakini bahwa panggilan hidupnya merupakan Running for Passion, seperti yang digaungkan pendiri J99 Corp, Gilang Widya Pramana.

Rahmad juga satu dari komunitas atau tim lari Chicaglow, yang khusus dibentuk oleh MS Glow for Men, dalam menghadapi Chicago Marathon 2025.

Intensif melakukan latihan beberapa bulan, ternyata mampu menorehkan catatan prestasi yang membawa harum nama Indonesia.

Baca Juga: Optik Tunggal Wujudkan Perubahan Nyata di Maybank Marathon 2025

“Chicago Marathon membawa saya maju lebih jauh. Sebelumnya saya lari 5K, 10K, namun kini saya menjadi finisher marathon,” lanjutnya.

Selain Rahmad, ada juga pelari Danar Guritno yang mencatatkan waktu 3 jam 24 menit dan ada di urutan ke-8.