Brand Day Summit 2026 Perkuat Kemitraan Brand dan Kreator Konten

Jumat, 26 Juni 2026 – 16:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Otto Media Grup bersama SOMETHINC menggelar Event Brand Day Summit 2026 di kantor pusat Otto Media, Gedung UOB, Jakarta Pusat.

Kegiatan yang dikemas dalam format Intimate Creator Gathering itu diikuti lebih dari 50 kreator konten, Key Opinion Leader (KOL), dan mitra brand dari platform TikTok serta Instagram.

Acara tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi antara brand dan kreator digital melalui presentasi produk, kunjungan ke fasilitas produksi konten, diskusi, serta pengalaman mencoba produk secara langsung.

Peserta diajak mengunjungi studio live streaming, ruang produksi kreatif, dan area konten interaktif Otto Media untuk melihat proses pembuatan konten digital dan materi pemasaran.

Otto Media juga memaparkan perannya sebagai Multi-Channel Network (MCN) yang mendukung kreator melalui pelatihan, pendampingan konten, akses kerja sama bisnis, dan layanan pemasaran digital.

Pada sesi Brand Showcase, SOMETHINC memperkenalkan produk-produknya melalui demonstrasi langsung.

Kreator kemudian mencoba produk dan berdiskusi mengenai konsep konten yang sesuai dengan karakter audiens di masing-masing platform.

Sesi tanya jawab membahas berbagai aspek, mulai dari fitur produk, ide konten, pola kerja sama, hingga strategi pengembangan brand dalam jangka panjang.