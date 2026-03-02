Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Brantas Abipraya Bangun Gene Bank Indonesia, Ditargetkan Rampung 2027

Senin, 02 Maret 2026 – 21:41 WIB
PT Brantas Abipraya dipercaya menggarap pembangunan Gene Bank (Bank Genomik Nasional) di kawasan RS Dr. H. Marzoeki Mahdi (RSMM), Kota Bogor. Foto dok Brantas Abipraya

jpnn.com, BOGOR - PT Brantas Abipraya dipercaya menggarap pembangunan Gene Bank (Bank Genomik Nasional) di kawasan RS Dr. H. Marzoeki Mahdi (RSMM), Kota Bogor.

Pembangunan ini diproyeksikan menjadi pusat penyimpanan dan riset material genetik terbesar di Indonesia.

Kehadiran Gene Bank diharapkan memperkuat kemandirian riset biomedis sekaligus meningkatkan akurasi diagnosis dan terapi penyakit di masa depan.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana menjelaskan proyek ini menuntut spesifikasi konstruksi yang jauh lebih kompleks dibandingkan gedung konvensional.

“Pembangunan Gene Bank dirancang dengan standar khusus untuk mendukung sistem penyimpanan material genetik, laboratorium riset genomik, serta fasilitas pengolahan data berkapasitas besar. Proyek ini tidak hanya menuntut ketelitian teknis, tetapi juga penerapan sistem keamanan dan pengendalian lingkungan yang ketat guna menjaga stabilitas sampel biologis dalam jangka panjang,” ujar Dian.

Fasilitas yang berdiri di atas lahan seluas 25.000 meter persegi dengan luas gedung 22,699 meter persegi, dan memiliki tingkat bangunan delapan lantai tersebut ditargetkan rampung pada 2027.

Bangunan ini akan dilengkapi sistem pengendalian suhu dan kelembapan presisi, infrastruktur keamanan berlapis, serta dukungan teknologi informasi untuk pengelolaan big data genomik.

Keterlibatan Brantas Abipraya dalam proyek ini menegaskan peran BUMN konstruksi tersebut dalam mendukung agenda prioritas pemerintah di sektor kesehatan.

Brantas Abipraya bangga bisa menjadi bagian dari proyek strategis ini. Kami percaya kehadiran Gene Bank Indonesia akan memperkuat ekosistem riset dan inovasi.

TAGS   PT Brantas Abipraya  Brantas Abipraya  Gene Bank Indonesia  biomedis 
