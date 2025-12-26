Close Banner Apps JPNN.com
Brantas Abipraya Bangun Huntara di Aceh Tamiang, 500 Unit Ditargetkan Rampung Akhir Tahun Ini

Jumat, 26 Desember 2025 – 21:36 WIB
Brantas Abipraya Bangun Huntara di Aceh Tamiang, 500 Unit Ditargetkan Rampung Akhir Tahun Ini
PT Brantas Abipraya berkontribusi aktif dalam percepatan pemulihan pascabencana di Wilayah Sumatra melalui pembangunan hunian sementara (Huntara) di berbagai lokasi terdampak bencana. Foto dok Brantas Abipraya

jpnn.com, ACEH TAMIANG - PT Brantas Abipraya berkontribusi aktif dalam percepatan pemulihan pascabencana banjir di Wilayah Sumatra.

Bersinergi dengan Danantara Indonesia dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Brantas Abipraya dan BUMN Infrstruktur lainnya mempersiapkan dukungan lanjutan berupa pembangunan sekitar 15.000 unit hunian sementara (Huntara) di berbagai lokasi terdampak bencana.

Sebagai bagian dari tahapan pemulihan pascabencana, sebanyak 500 unit ditargetkan tuntas hingga akhir tahun ini.

“Keterlibatan aktif perusahaan dalam penanganan bencana merupakan bagian dari tanggung jawab BUMN dalam mendukung negara dan masyarakat, khususnya pada masa darurat dan pemulihan pascabencana,” ujar Direktur Utama Brantas Abipraya, Sugeng Rochadi.

Dijelaskannya lagi, lewat pembangunan ini Brantas Abipraya menegaskan komitmennya untuk melayani sepenuh hati dengan bekerja 24 jam tanpa henti untuk masyarakat terdampak bencana.

Perusahaan mengerahkan seluruh sumber daya, alat berat, serta tenaga kerja guna mempercepat pemulihan pascabencana melalui pembangunan Huntara, sekaligus memastikan aktivitas dan kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal dalam waktu sesingkat-singkatnya.

SVP Operasi Brantas Abipraya, Syafriandy menambahkan seluruh jajaran operasional siap bekerja 24 jam tanpa henti sesuai arahan manajemen puncak.

Syafriandy menegaskan penyelesaian pembangunan Huntara menjadi prioritas utama, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mendukung percepatan pemulihan dan pemulangan kehidupan masyarakat terdampak ke kondisi yang lebih layak dan aman.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

