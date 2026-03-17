Ramadan - Seputar Mudik

Brantas Abipraya Berangkatkan Ratusan Pemudik ke Berbagai Kota

Selasa, 17 Maret 2026 – 13:50 WIB
PT Brantas Abipraya berpartisipasi dalam Program Mudik Gratis BUMN menuju berbagai kota di Pulau Jawa. Foto dok Brantas Abipraya

jpnn.com, JAKARTA - PT Brantas Abipraya berpartisipasi dalam Program Mudik Gratis BUMN dengan memberangkatkan ratusan pemudik menuju berbagai kota di Pulau Jawa.

Mengusung tema Mudik Nyaman Bersama, Brantas Abipraya memberangkatkan 240 peserta mudik menggunakan lima armada bus dan satu unit mini bus.

Pemberangkatan mudik dilakukan dari beberapa titik, yakni Gelora Bung Karno (GBK), Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kantor Pusat Brantas Abipraya di Jakarta.

Baca Juga:

Armada tersebut akan mengantarkan pemudik menuju sejumlah kota tujuan, di antaranya Malang, Sragen, Surabaya, serta beberapa wilayah di Jawa Barat.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana menuturkan program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung perjalanan mudik yang lebih aman dan tertib.

“Melalui program Mudik Gratis BUMN ini kami ingin memastikan para pemudik dapat pulang ke kampung halaman dengan lebih aman, nyaman, dan tenang,” ujar Dian.

Baca Juga:

Dia menambahkan, setiap perjalanan yang ditempuh para pemudik memiliki makna yang sangat besar karena menjadi momen untuk kembali berkumpul bersama keluarga setelah menjalani aktivitas sepanjang tahun.

Sebagai upaya pengamanan armada bus ditingkatkan secara intensif untuk menjamin keselamatan penumpang. Seluruh armada bus diwajibkan melalui proses ramp check (pemeriksaan kelaikan) dan driver diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan.

Brantas Abipraya berharap para peserta mudik dapat menjalani perjalanan dengan lancar hingga tiba di kampung halaman dan merayakan Hari Raya Idulfitri.

Brantas Abipraya  PT Brantas Abipraya  Mudik Lebaran  Mudik Gratis 
BERITA BRANTAS ABIPRAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
