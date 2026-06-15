Brantas Abipraya Percepat Penyelesaian Akhir Sekolah Rakyat Jabar II

jpnn.com, JAWA BARAT - Komisi V DPR RI meninjau ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II di Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (12/6) untuk meninjau langsung progres proyek yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menilai progres pembangunan menunjukkan hasil yang positif. Meski waktu pelaksanaan relatif terbatas, ia menegaskan kualitas pembangunan harus tetap menjadi prioritas utama.

Komisi V juga meminta Brantas Abipraya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan pemantauan dan pengawasan hingga seluruh pekerjaan selesai.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR meninjau sejumlah fasilitas utama yang tengah dibangun, antara lain ruang kelas, asrama putra dan putri, rumah susun guru, serta dapur.

Selain itu, turut dibahas pentingnya integrasi tata ruang mengingat Sekolah Rakyat mengusung konsep boarding school yang akan menampung peserta didik dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

Menanggapi hasil kunjungan tersebut, Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana mengapresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi V DPR RI terhadap pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II.

"Kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi V DPR. Masukan yang disampaikan menjadi motivasi bagi Brantas Abipraya untuk terus menjaga kualitas pekerjaan sekaligus memastikan penyelesaian proyek sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah," ujar Dian.

"Kami berkomitmen menghadirkan fasilitas pendidikan yang aman, nyaman, dan layak bagi para siswa yang nantinya akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat ini," imbuhnya.