Brantas Abipraya Salurkan 210 Hewan Kurban

jpnn.com, JAKARTA - PT Brantas Abipraya menyalurkan bantuan hewan kurban sebanyak 210 untuk masyarakat ke berbagai wilayah Indonesia.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini, Brantas Abipraya menebarkan manfaat kepada masyarakat di sekitar proyek-proyek perusahaan yang tersebar di berbagai daerah, sebagai wujud kepedulian dan komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat.

“Penyaluran hewan kurban ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial Brantas Abipraya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta memperkuat nilai gotong royong yang menjadi bagian dari budaya bangsa,” ujar Dian Sovana, Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya.

Momentum Iduladha tidak hanya menjadi sarana ibadah dan refleksi spiritual, tetapi juga kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat tali persaudaraan antar sesama.

Melalui penyaluran bantuan hewan kurban yang menjangkau berbagai daerah, Brantas Abipraya berharap dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan bergizi, sekaligus menghadirkan keceriaan dan kehangatan perayaan Iduladha bagi keluarga-keluarga penerima manfaat.

"Melalui penyaluran 210 hewan kurban ini, Brantas Abipraya berharap bantuan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga mempererat rasa persaudaraan dan semangat gotong royong di tengah kehidupan bermasyarakat," ucap Dian.

Program penyaluran hewan kurban ini juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pemerataan manfaat pembangunan hingga ke berbagai daerah.

Brantas Abipraya terus memperkuat perannya sebagai agen pembangunan yang tidak hanya menghadirkan karya konstruksi berkualitas bagi kemajuan bangsa, tetapi juga memastikan kehadirannya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program sosial yang memberikan manfaat nyata.