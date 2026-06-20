Brasil Menggila, Haiti Jadi Korban Pertama Piala Dunia 2026

jpnn.com - PHILADELPHIA – Brasil memimpin klasemen Grup C Piala Dunia 2026 -menggusur Maroko, setelah menundukkan Haiti pada matchday 2 grup, di Philadelphia Stadium, Sabtu (20/6) pagi WIB.

Pada laga yang ditandai dengan cederanya salah satu bintang Brasil Rapinha menjelang babak pertama usai itu, tiga gol tercipta. Semua milik Brasil.

Tim asuhan Carlo Ancelotti sempat terlambat panas hingga gol pertama membuat permainan Brasil lebih berkembang.

Kemenangan dari Haiti memuat Brasil menyamai poin Maroko, tetapi lebih baik dalam urusan gol.

fifa

Buat Haiti, hasil tadi merupakan kekalahan kedua. Sebelumnya, kalah 0-1 dari Skotlandia. Itu membuat Haiti menjadi tim pertama yang tak mungkin masuk ke 32 Besar Piala Dunia 2026.

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Terkait cedera Rapinha, belum ada konfirmasi resmi dari tim. Namun, winger Barcelona itu sudah terlihat duduk di bench pada babak kedua.

Jajaran pelatih Brasil mungkin bakal repot andai Rapinha tak lagi tersedia lantaran tim sudah harus memarkir Neymar yang belum pulih, tetapi tetap dibawa ke PD2026.