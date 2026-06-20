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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Brasil Menggila, Haiti Jadi Korban Pertama Piala Dunia 2026

Sabtu, 20 Juni 2026 – 09:48 WIB
Brasil Menggila, Haiti Jadi Korban Pertama Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Penyerang Brasil Matheus Cunha (9) merayakan gol yang dicetaknya ke gawang Haiti pada laga Grup C Piala Dunia 2026. Foto: Charly TriballeauAFP

jpnn.com - PHILADELPHIA – Brasil memimpin klasemen Grup C Piala Dunia 2026 -menggusur Maroko, setelah menundukkan Haiti pada matchday 2 grup, di Philadelphia Stadium, Sabtu (20/6) pagi WIB.

Pada laga yang ditandai dengan cederanya salah satu bintang Brasil Rapinha menjelang babak pertama usai itu, tiga gol tercipta. Semua milik Brasil.

Tim asuhan Carlo Ancelotti sempat terlambat panas hingga gol pertama membuat permainan Brasil lebih berkembang.

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Kemenangan dari Haiti memuat Brasil menyamai poin Maroko, tetapi lebih baik dalam urusan gol.

Brasil Menggila, Haiti Jadi Korban Pertama Piala Dunia 2026fifa

Buat Haiti, hasil tadi merupakan kekalahan kedua. Sebelumnya, kalah 0-1 dari Skotlandia. Itu membuat Haiti menjadi tim pertama yang tak mungkin masuk ke 32 Besar Piala Dunia 2026.

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Terkait cedera Rapinha, belum ada konfirmasi resmi dari tim. Namun, winger Barcelona itu sudah terlihat duduk di bench pada babak kedua.

Jajaran pelatih Brasil mungkin bakal repot andai Rapinha tak lagi tersedia lantaran tim sudah harus memarkir Neymar yang belum pulih, tetapi tetap dibawa ke PD2026.

Brasil menggusur Maroko dari puncak klasemen Grup C Piala Dunia 2026. Haiti tereliminasi.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Brasil  Haiti  Hasil Piala Dunia 2026 
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