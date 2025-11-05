Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Brasil Siap Hadapi Ancaman Timnas U-17 Indonesia

Rabu, 05 November 2025 – 19:55 WIB
Brasil Siap Hadapi Ancaman Timnas U-17 Indonesia - JPNN.COM
Pemain Timnas U-17 Brasil melakukan selebrasi dengan mencium kamera. Foto: FIFA.

jpnn.com - Bintang Brasil U-17 Tiago Augusto menegaskan timnya tak meremehkan sedikit pun Timnas U-17 Indonesia.

Kedua tim dijadwalkan bentrok pada laga kedua Grup H Piala Dunia U-17 2025 di Lapangan Tujuh, Aspire Zone, Jumat (7/11/2025).

Tiago tak ingin Brasil terlena setelah di laga perdana menang telak 7-0 atas Honduras.

Pemain Gremio itu menilai Indonesia bisa menjadi lawan yang memberi kejutan.

"Kemenangan pertama memang memberi kami kepercayaan diri, tetapi pekerjaan belum selesai. Masih ada tantangan berikutnya yang harus kami hadapi," ujar Tiago dikutip dari laman resmi CBF.

Lebih lanjut, Tiago menilai performa gemilang Brasil di laga perdana lahir dari disiplin dan kerja sama yang sudah dibangun sejak pemusatan latihan.

"Kami bisa menjalankan semua yang kami latih dengan baik. Kemenangan ini buah dari kerja kolektif, bukan individu," ucap pemain kelahiran 2 Februari 2008 itu.

Brasil untuk sementara memimpin klasemen Grup H dengan koleksi tiga poin.

Brasil akan menghadapi Timnas U-17 Indonesia pada laga kedua Grup H Piala Dunia U-17 2025.

TAGS   Brasil  Timnas U-17 Indonesia  indonesia vs brasil  Piala Dunia U-17 
