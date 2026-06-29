Brasil Siap Hadapi Teror Jepang, Ancelotti Bicara Soal Tekanan

jpnn.com, TEXAS - Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, menegaskan timnya siap menghadapi tekanan besar saat bertemu Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Meski lawan pernah mengejutkan Selecao, dia yakin anak asuhnya memiliki mental untuk melewati ujian berat tersebut.

Duel yang akan berlangsung pada Selasa (30/6/2025) di Houston itu disebut Ancelotti sebagai laga yang menentukan nasib Brasil di turnamen.

Menurutnya, fase gugur menuntut kesiapan mental yang jauh lebih tinggi dibanding pertandingan di babak penyisihan.

Pelatih asal Italia itu menyadari Jepang bukan lawan yang bisa diremehkan. Kekalahan 2-3 dari Samurai Biru dalam laga uji coba beberapa waktu lalu menjadi bukti Brasil harus tampil jauh lebih disiplin.

Untuk itu, Ancelotti meminta seluruh pemain tetap tenang dan tidak larut dalam tekanan yang selalu menyertai pertandingan Piala Dunia.

Dia menilai fokus terhadap permainan menjadi kunci untuk menghindari kesalahan yang bisa berakibat fatal.

"Kami membutuhkan mentalitas yang sangat kuat, keberanian yang besar, dan ide permainan yang jelas. Kami harus siap menghadapi apa pun yang bisa terjadi dalam pertandingan sistem gugur karena dalam laga seperti ini apa saja bisa terjadi," kata Ancelotti.