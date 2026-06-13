Brasil vs Maroko, Ancelotti Minta Tim Samba Bermain Tanpa Celah

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Brasil akan menghadapi Maroko pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat.

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti minta Tim Samba bermain tanpa celah melawan Maroko nanti. Dia mengingatkan bahwa Maroko ialah tim yang sangat terorganisasi dengan kualitas di semua aspek.

"Kami harus bermain secara lengkap, tidak boleh melupakan hal itu, baik dalam bertahan, menyerang, maupun dalam transisi," kata Ancelotti dikutip dari laman resmi FIFA.

"Kami perlu sangat waspada dalam bertahan, memiliki permainan bola mati yang kuat karena kami memiliki kualitas di sana. Dalam sepak bola modern, tidak ada tim kecil, Maroko adalah salah satu tim terbaik di Afrika," tambah dia.

Juru taktik asal Italia itu mengungkapkan akan menikmati debutnya menangani Brasil di putaran final Piala Dunia.

Ancelotti melihatnya sebagai sebuah pengalaman baru yang membanggakan. Hal itu mengingat Brasil merupakan tim tersukses dalam sejarah panjang Piala Dunia dengan catatan lima kali juara.

"Saya ingin menikmati momen ini dengan sukacita dan kebahagiaan karena ini adalah momen yang sangat indah dalam sejarah hidup saya," katanya.

Brasil tentu membidik kemenangan pada pertandingan menghadapi Maroko demi memuluskan langkah mereka lulus dari penyisihan Grup C Piala Dunia 2026.