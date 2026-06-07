Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Brasil vs Mesir, Endrick Menjadi Penentu Kemenangan Tim Samba 2-1

Minggu, 07 Juni 2026 – 09:42 WIB
Brasil vs Mesir, Endrick Menjadi Penentu Kemenangan Tim Samba 2-1 - JPNN.COM
Ilustrasi - Piala Dunia 2026. (ANTARA/pri)

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Brasil kembali meraih kemenangan pada laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2026.

Tim Samba menghajar Mesir 2-1 pada laga di Stadion Huntington Bank Field, Ohio, Amerika Serikat, Minggu WIB.

Pemain Brasil Endrick menjadi penentu kemenangan Selecao melalui gol yang dicetaknya pada menit ke-52.

Baca Juga:

Pada laga ini, tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui kombinasi Vinicius Junior, Raphinha, dan Igor Thiago.

Tekanan yang mereka lakukan akhirnya membuahkan hasil pada menit ketujuh ketika Bruno Guimaraes berhasil memanfaatkan kelengahan pertahanan Mesir untuk mencetak gol pembuka.

Gol tersebut membuat Brasil unggul 1-0. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama.

Baca Juga:

Hanya empat menit berselang, Mesir dapat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Mostafa Zaki Abdelraouf.

Gol itu bermula dari kesalahan lini belakang Brasil setelah Marquinhos melakukan backpass yang justru mengarah ke pemain Mesir.

Brasil vs Mesir, Endrick bawa Tim Samba menang 2-1 pada laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brasil vs Mesir  Uji Coba  Piala Dunia 2026  Tim Samba  Endrick 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp