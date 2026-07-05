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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Brasil vs Norwegia 16 Besar Piala Dunia 2026, Nama Besar Dihadapi dengan Modal Meyakinkan

Minggu, 05 Juli 2026 – 06:20 WIB
Brasil vs Norwegia 16 Besar Piala Dunia 2026, Nama Besar Dihadapi dengan Modal Meyakinkan - JPNN.COM
Pemain Timnas Norwegia Erling Haaland (kanan) saat sesi latihan. ANTARA FOTO/Xinhua/Cheng Min/agr

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Timnas Brasil vs Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York New Jersey Stadium pada Senin (6/7) pukul 03.00 WIB.

Pelatih Timnas Norwegia Stale Solbakken meminta para pemainnya tidak gentar pada nama besar Brasil.

Solbakken menegaskan timnya harus fokus memainkan pertandingan dan tidak terbawa oleh besarnya momen serta reputasi lawan.

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"Kami harus memainkan pertandingan, bukan situasinya. Kami harus memastikan bahwa kami tidak bermain karena besarnya momen ini, tetapi hanya fokus memainkan pertandingan," kata Solbakken seperti dikutip lamam FIFA pada Minggu (5/7).

Norwegia melaju ke fase gugur dengan modal yang meyakinkan setelah memenangi tiga dari empat pertandingan Piala Dunia 2026.

Penampilan impresif Erling Haaland yang telah mencetak lima gol turut mengantarkan The Lovene menjadi salah satu kejutan turnamen.

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Meski mengakui Brasil tetap favorit, Solbakken menilai peluang timnya untuk menciptakan kejutan tetap terbuka apabila jika menampilkan permainan terbaik.

"Saya tidak berpikir mereka adalah favorit yang sangat jauh seperti mungkin beberapa tahun lalu.”

Pertandingan Timnas Brasil vs Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, nama besar berhadapan dengan modal meyakinkan.

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TAGS   brasil vs norwegia  Timnas Brasil  Piala Dunia 2026  Vinicius Junior 
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