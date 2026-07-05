Brasil vs Norwegia, Ancelotti Optimistis Tim Samba Bungkam The Vikings

jpnn.com - JAKARTA - Laga Brasil vs Norwegia pada 16 besar Piala Dunia 2026 akan tersaji di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat (AS), Senin (6/7), pukul 03.00 WIB.

Kedua negara ini sama-sama melaju ke babak 16 besar dengan kemenangan 2-1, yang mana Brasil mengalahkan Jepang, sementara Norwegia menyingkirkan Pantai Gading.

Pelatih Timnas Brasil Carlo Ancelotti mengatakan bahwa timnya akan memainkan permain terbaik menghadapi Norwegia. Dia optimistis timnya dapat mengatasi perlawanan Norwegia.

"Saya setuju bahwa Norwegia adalah lawan yang sulit karena mereka adalah tim yang memiliki struktur permainan, kualitas, dan organisasi yang sangat baik. Kami harus memainkan permainan terbaik kami," kata Ancelotti dikutip dari laman resmi tim nasional Brasil, Minggu.

Ancelotti menyatakan bahwa Brasil penuh percaya diri setelah melewati laga sulit melawan Jepang, dan siap menghadapi apa pun yang terjadi.

"Saya percaya ini adalah momen yang tepat untuk melakukannya karena kami penuh percaya diri, baru saja melewati laga sulit melawan Jepang, ingin terus berkembang, dan siap menghadapi apa pun yang terjadi," ungkapnya.

Norwegia ialah salah satu negara yang sudah lama tak bermain di Piala Dunia, setelah terakhir kali penampilan mereka pada 1998. Ketika itu, mereka berhasil mengalahkan Brasil 2-1 pada laga babak grup.

Kendati mengalahkan Brasil, Norwegia ketika itu harus dihentikan Italia dengan skor 0-1 di babak 16 besar, sementara Tim Samba melaju sampai babak final sebelum kemudian kalah dari Prancis dengan skor 0-3.