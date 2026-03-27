Sepak Bola

Brasil vs Prancis, Les Bleus Menang 2-1, Mbappe Cetak Satu Gol

Jumat, 27 Maret 2026 – 07:45 WIB
Brasil vs Prancis, Les Bleus Menang 2-1, Mbappe Cetak Satu Gol - JPNN.COM
Penyerang Timnas Prancis Kylian Mbappe (kanan) merayakan keberhasilan mencetak gol ke gawang Timnas Brasil pada pertandingan persahabatan di Stadion Gillette, Boston, Kamis (26/3/2026) waktu setempat. (Antara/x.com/FrenchTeam)

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Prancis menang 2-1 atas Timnas Brasil pada pertandingan persahabatan di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat.

Les Bleus mengemas kemenangan berkat gol Kylian Mbappe dan Hugo Ekitike, sedangkan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui Gleison Bremer, demikian catatan resmi FIFA.

Pertandingan berjalan sengit. Kedua tim saling memberikan ancaman. Namun, Prancis akhirnya keluar sebagai pemenang.

Brasil menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tembakan dari Raphinha.

Namun, bola masih menyamping dari gawang Prancis.

Selanjutnya, Prancis berbalik memberikan ancaman lewat sundulan Hugo Ekitike setelah menerima umpan Kylian Mbappe, namun bola masih belum menemui sasaran.

Prancis berhasil unggul terlebih dahulu pada menit 32 setelah umpan dari Ousmane Dembele dapat dikonversikan menjadi gol melalui tembakan Mbappe. Skor berubah menjadi 1-0.

Memasuki babak kedua, Prancis harus bermain dengan 10 orang sejak menit 55 setelah Dayot Upamecano diganjar kartu merah langsung oleh wasit setelah melalui tinjauan VAR.

Tim Nasional Prancis menang 2-1 atas Timnas Brasil pada pertandingan persahabatan. Mbappe cetak 1 gol.

