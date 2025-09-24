Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Brave Combat Sosialisasi MMA di Indonesia, Siap Lahirkan Petarung Kelas Dunia

Rabu, 24 September 2025 – 23:52 WIB
Brave Combat Sosialisasi MMA di Indonesia, Siap Lahirkan Petarung Kelas Dunia - JPNN.COM
Jumpa pers sosialisasi MMA di Jakart. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Organisasi mixed martial arts (MMA) asal Bahrain, Brave Combat Federation (Brave CF), mulai melakukan sosialisasi ke sejumlah daerah di Indonesia.

Program ini bertujuan memperkenalkan MMA kepada masyarakat luas sekaligus menjaring pasar baru.

CEO Brave CF Indonesia, Nerviadi Gurnadi Lucky, mengatakan sosialisasi akan dilakukan di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali.

Baca Juga:

Rangkaian kegiatan diawali di Jakarta dengan mengundang komunitas serta klub bela diri, termasuk penyelenggaraan coaching clinic terbatas untuk 100 peserta bersama legenda MMA Zuli Silawanto, fighter Brave CF Randi Abian, dan mantan juara dunia bantamweight Brave CF, Nkosi Ndebele.

Puncak kegiatan bakal digelar di Bali dengan peluncuran ajang pencarian bakat Born To Be Brave 2026.

Program tersebut akan menjaring talenta MMA dari delapan kota, di mana setiap kota mengirimkan 10 atlet terbaiknya untuk bersaing di Jakarta.

Baca Juga:

Dari 80 peserta, nantinya dipilih lima atlet yang akan dipersiapkan tampil di kejuaraan tingkat Asia di Bahrain.

Vice President Brave CF Internasional, Rika Aryuna, menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan MMA.

Brave Combat Federation sosialisasi MMA di empat kota Indonesia, siapkan talenta menuju ajang Asia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MMA  Brave Combat Federation  Petarung  petarung MMA 
BERITA MMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp