Brawijaya Regenerative Stem Cell Center Perkuat Layanan Bedah Plastik hingga Orthopedi

jpnn.com, JAKARTA - Brawijaya Hospital meluncurkan Brawijaya Regenerative Stem Cell Center, pusat layanan terapi regeneratif yang membuka peluang baru bagi pemulihan dan peningkatan kualitas hidup pasien.

Melalui teknologi sel hidup, layanan ini menghadirkan pendekatan medis modern untuk dua kebutuhan yang paling dicari pasien hari ini: peremajaan secara alami dan pemulihan tanpa harus melalui operasi besar. Kini, layanan tersebut dapat di akses di seluruh jaringan rumah sakit Brawijaya Hospital.

Stem cell adalah sel induk, sel istimewa yang menjadi dasar pembentukan tubuh manusia. Kemampuannya untuk memperbarui diri dan berkembang menjadi sel-sel spesifik memungkinkan tubuh memperbaiki jaringan yang rusak dan meredakan peradangan secara alami.

Selain stem cell, pusat ini juga menghadirkan secretome, zat aktif yang dihasilkan stem cell dan membawa beragam sinyal biologis (growth factor) untuk mendukung proses regenerasi dan pemulihan tubuh.

Presiden Direktur Brawijaya Hospital Group Devin Wirawan menyebut peluncuran ini sebagai tonggak penting dalam menghadirkan future of medicine bagi masyarakat Indonesia.

“Kami mengintegrasikan teknologi regeneratif tercanggih dengan satu misi: meningkatkan kualitas hidup pasien secara nyata melalui penyembuhan di tingkat seluler,” ujarnya.

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“Didukung tim ahli tersertifikasi dan standar keamanan yang ketat, kami berkomitmen menjadi pusat keunggulan medis berstandar global bagi setiap pasien," sambung dia.

Di bidang estetika dan bedah plastik, terapi berbasis stem cell dimanfaatkan untuk dua tujuan. Untuk estetika: face rejuvenation, penanganan alopecia (kebotakan), hingga penyempurnaan kontur wajah (face contouring). Untuk rekonstruksi: sebagai terapi adjuvan yang mendukung penyembuhan jaringan pada kasus luka bakar dan luka kronis.