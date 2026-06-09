BREAKING NEWS: BI Rate Naik Jadi 5,50%

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia mendadak menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen seusai Rapat Dewan Gubernur yang tidak dilaksanakan sesuai kalender BI.

Berdasarkan Kalender BI, Rapat Dewan Gubernur seharusnya dilaksanakan pada 17-18 Juni 2026.

Hasil RDG, suku bunga Deposit Facility naik 25 bps menjadi 4,50 persen, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,25 persen dari 6,00 persen.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

Langkah ini juga diklaim sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah.

"Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil bagi daya tarik masuknya aliran masuk investasi portfolio asing ke Indonesia," kata Perry dalam keterangan resmi, Selasa (9/6).

Berdasarkan evaluasi sejak RDG tanggal 18-19 Mei 2026, nilai tukar rupiah menunjukkan perkembangan yang lebih lemah dari yang diperkirakan.

Di samping disebabkan gejolak global yang terus berlanjut dan tingginya permintaan valuta asing dalam negeri, Perry menjelaskan pelemahan juga didorong aliran keluar investasi portfolio asing dari Indonesia.