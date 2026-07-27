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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Breaking News, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo Mengundurkan Diri

Senin, 27 Juli 2026 – 08:02 WIB
Breaking News, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo Mengundurkan Diri - JPNN.COM
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengikuti rapat kerja dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7). Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut diumumkan secara resmi oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Bank Indonesia pada Senin (27/7).

Prasetyo mengonfirmasi pihak Istana telah menerima surat pengunduran diri yang diajukan oleh pimpinan tertinggi bank sentral tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (26/7).

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Dia menjelaskan Presiden telah menerima pengunduran diri Perry Warjiyo dan menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi beliau yang telah memimpin Bank Indonesia selama 7 tahun.

Pemerintah dipastikan akan segera menindaklanjuti proses pengunduran diri tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Maka akan diterbitkan Keputusan Presiden atas pemberhentian beliau secara terhormat," ujar Prasetyo.

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Prasetyo menjelaskan mekanisme penggantian kepemimpinan ini mengacu sepenuhnya pada ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia.

Berdasarkan aturan undang-undang tersebut, posisi Gubernur Bank Indonesia akan diisi secara otomatis oleh Deputi Gubernur Senior.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengundurkan diri dari jabatannya. Destry Damayanti akan gantikan sebagai pejabat gubernur sementara.

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TAGS   Perry Warjiyo  Bank Indonesia  BI 
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