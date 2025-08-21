Close Banner Apps JPNN.com
BREAKING NEWS: KPK Konfirmasi OTT terhadap Seorang Wamen, Diduga Immanuel Ebenezer

Kamis, 21 Agustus 2025 – 11:40 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat setingkat Wakil Menteri (Wamen). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat setingkat Wakil Menteri (Wamen).

Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menanggapi maraknya kabar yang beredar di kalangan media.

Konfirmasi dari pimpinan KPK ini sekaligus mengonfirmasi spekulasi yang berkembang kuat bahwa OTT tersebut menjerat Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer alias Noel.

"Benar," ujar Fitroh saat dikonfirmasi apakah salah satu pihak yang di-OTT ialah Noel, Kamis (21/8).

Meski telah mengonfirmasi keberadaan OTT, Fitroh menyatakan masih belum dapat memberikan perincian lebih lanjut mengenai siapa saja yang terjaring OTT dan modus kasusnya.

Hal ini dikarenakan proses OTT masih berada dalam tahap yang sangat awal dan sedang berlanjut. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

