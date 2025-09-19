BRI Asuransi Syariah Aceh Gandeng STIAPEN Tingkatkan Literasi Asuransi

Jumat, 19 September 2025 – 17:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance Syariah Aceh menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara (STIAPEN) untuk mendorong literasi keuangan dan asuransi syariah.

Ketua STIAPEN Maulidar menyampaikan apresiasinya kepada BRI Insurance atas terjalinnya kolaborasi tersebut.

Dia menilai kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi perguruan tinggi dengan dunia industri, khususnya dalam literasi keuangan.

Baca Juga: BRINS Bayar Klaim Kebakaran Rp1 Miliar Bantu Usaha Nasabah Bengkulu

Mahasiswa juga diharapkan dapat memperoleh kesempatan magang dan pelatihan.

Branch Manager BRI Insurance Cabang Aceh Syariah, Ardiansyah, turut menyampaikan terima kasih atas sambutan baik dari STIAPEN.

Dia berharap kerja sama ini tidak hanya memberi manfaat bagi mahasiswa, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan melalui asuransi syariah.

Kegiatan penandatanganan dihadiri puluhan mahasiswa STIAPEN. Dalam kesempatan itu, mereka mendapatkan sosialisasi terkait manfaat, mekanisme, hingga peluang karier di sektor jasa keuangan syariah.

BRI Insurance sendiri menegaskan komitmennya untuk terus mendorong literasi keuangan bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar, UMKM, komunitas, hingga profesi seperti dokter.