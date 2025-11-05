Close Banner Apps JPNN.com
BRI Buka Akses Keuangan & Dorong Ekonomi Desa Padang Mantinggi lewat AgenBRILink KDMP

Rabu, 05 November 2025 – 08:00 WIB
BRI Buka Akses Keuangan & Dorong Ekonomi Desa Padang Mantinggi lewat AgenBRILink KDMP
Kehadiran AgenBRILink Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi wujud nyata perluasan akses keuangan bagi warga desa. FOTO: dok BRI

jpnn.com, JAKARTA - Di Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, akses layanan keuangan tersebut kini makin mudah dijangkau berkat kehadiran AgenBRILink Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi wujud nyata perluasan akses keuangan bagi warga desa.

Petugas pengelola AgenBRILink KDMP Padang Mantinggi, Muhammad Iqbal A. Nursal, menuturkan gagasan membuka layanan AgenBRILink muncul ketika Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Nagari Padang Mantinggi resmi menetapkan lokasi operasionalnya. 

Dia melihat peluang besar untuk menghadirkan layanan keuangan yang dapat membantu masyarakat bertransaksi tanpa hambatan jarak.

“Hasil musyawarah anggota koperasi pada 26 Agustus 2025 menetapkan bangunan di Jorong I sebagai lokasi operasional koperasi. Di tempat itu pula, AgenBRILink mulai dijalankan, sekaligus difungsikan sebagai toko sembako untuk mendukung perputaran ekonomi lokal,” ujar Iqbal.

Kini, Iqbal menyampaikan AgenBRILink KDMP Nagari Padang Mantinggi telah berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu program unggulan daerah. Berkat dukungan dan kepercayaan warga, membuat layanan ini terus tumbuh. Tercatat, dalam periode Agustus hingga Oktober 2025, aktivitas transaksi meningkat sekitar 20–30%, dengan pengguna sebagian besar berasal dari anggota koperasi, perangkat desa, petani, hingga kelompok lansia.

“Masyarakat sangat senang dengan adanya layanan AgenBRILink di dekat desa. Sekarang cukup berjalan kaki, layanan sudah bisa diakses, dan yang paling penting tidak perlu antre panjang. Beragam layanan keuangan juga tersedia, mulai dari tarik dan setor tunai, isi ulang dompet digital, hingga top up saldo kartu BRIZZI,” ujar Iqbal.

Meski saat ini koperasi belum memiliki karyawan khusus untuk mengelola unit AgenBRILink, namun semangat gotong royong menjadi energi utama yang menjaga layanan ini tetap berjalan.

Para pengurus koperasi, termasuk Muhammad Iqbal pun bergantian menjalankan operasional sambil terus belajar meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, AgenBRILink menjadi suatu ikhtiar untuk menghadirkan layanan keuangan yang mudah dan dekat dengan masyarakat desa.



TAGS   BRI  KDMP  koperasi desa merah putih  Padang  Ekonomi  AgenBRILink 
