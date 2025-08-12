BRI Buka Rekrutmen BFLP 2025, Kali Ini Ada yang Baru Lho

jpnn.com, JAKARTA - BRILiaN Future Leader Program (BFLP) 2025 sudah dibuka mulai hari ini, Selasa 12 Agustus 2025.

Direktur Human Capital & Compliance BRI A. Solichin Lutfiyanto menyatakan ini bukan program rekrutmen biasa, tetapi pintu masuk menuju karier impian dengan konsep baru yang lebih inklusif, transparan, dan sesuai passion.

BRI mencari generasi muda berbakat di seluruh Indonesia yang siap menjadi pemimpin masa depan Perseroan. Bukan hanya mencari talenta terbaik yang hebat di pekerjaan, tapi juga bisa memberikan dampak besar buat Indonesia.

“Transformasi Human Capital itu tidak bisa setengah-setengah. Rekrutmen adalah pintu awal untuk membentuk pemimpin-pemimpin di masa depan. Kami percaya, bahwa setiap individu menyimpan potensi yang luar biasa, dan melalui program ini kami mengundang seluruh generasi muda yang memiliki keinginan untuk mengembangkan potensi secara berkelanjutan dan membangun karier di industri perbankan,” ujar A. Solichin Lutfiyanto, dikutip, Selasa (12/8).

Apa yang baru di BFLP 2025?

BFLP 2025 hadir dengan konsep yang lebih segar dan relevan bagi generasi muda. Di mana, program ini memberi kebebasan bagi setiap kandidat untuk memilih jalur yang sesuai dengan minat, passion, dan aspirasi pengembangan karirnya.

Proses pendaftarannya pun dirancang praktis melalui tampilan website berdesain modern yang mudah diakses, serta dilengkapi fitur pengecekan status lamaran secara real time, sehingga setiap kandidat dapat memantau progresnya kapanpun dan dimanapun.

Proses seleksinya juga dibuat lebih seru dan efisien melalui konsep gamification dan smart interview, yang menghadirkan pengalaman rekrutmen menyenangkan dengan tahapan yang lebih cepat tanpa mengurangi kualitas seleksi.