JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BRI Corporate Rebranding, Perkuat Posisi 'Satu Bank Untuk Semua'

Rabu, 17 Desember 2025 – 11:28 WIB
Acara peluncuran Corporate Rebranding BRI dihadiri oleh Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Komisaris Utama BRI Kartika, di Menara BRIlian, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (16/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI melakukan corporate rebranding menginjak usianya yang ke-130 tahun.

Acara peluncuran corporate rebranding itu dihadiri oleh Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Komisaris Utama BRI Kartika, serta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BRI.

Dalam peluncuran tersebut, identitas visual korporat hadir dengan sentuhan desain baru, termasuk pada logo dan warna.

Pembaruan corporate branding ini turut menjadi simbol komitmen BRI dalam melanjutkan transformasi dan memperkuat posisi perseroan di industri keuangan.

Menariknya, identitas Bank Rakyat Indonesia akan kembali ditampilkan secara lebih menonjol dalam wajah baru tersebut.

Penegasan itu dihadirkan untuk menjaga kedekatan historis BRI dengan masyarakat, sekaligus menegaskan kembali akar kerakyatan, bahwa di balik modernisasi yang dijalankan, BRI tetap merupakan bank yang lahir dan tumbuh bersama rakyat.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengatakan, mengacu pada hasil riset dari Kantar, Nielsen, dan Kadence, BRI perlu melakukan corporate rebranding agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI melakukan Corporate Rebranding menginjak usianya yang ke-130 tahun.

