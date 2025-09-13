BRI dan Medco E&P Jalin Kolaborasi Strategis Program Pemberdayaan UMKM

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin kolaborasi strategis dengan PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) melalui anak usahanya, Medco E&P Indonesia (MEPI).

Senior Executive Vice President BRI Muhammad Candra Utama mengungkapkan kerja sama ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain kolaborasi pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Pemberdayaan BRI yang dapat memberikan akses lebih luas terhadap sumber daya dan dukungan yang tersedia dari kedua belah pihak serta pemanfaatan dashboard partnership untuk melakukan monitoring perkembangan pelaku UMKM.

Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan di Gedung BRI Pusat di Jakarta pada Jumat (29/08/2025).

Candra mengatakan penandatanganan kerja sama ini menjadi bukti nyata komitmen dan keseriusan BRI dalam membangun sinergi, khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM.

“BRI memiliki peran sebagai bank yang berfokus kepada segmen usaha UMKM, tidak terbatas sebagai lembaga intermediary keuangan, namun terus berkomitmen dalam meningkatkan ekonomi dan social value kepada masyarakat melalui program pelatihan, pendampingan, serta pengembangan dan akses perluasan pasar, sehingga UMKM dapat tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing’’, ungkap Candra.

Dia mengaku percaya kolaborasi ini akan memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM, terutama di wilayah-wilayah operasi MedcoEnergi. Dengan mengedepankan prinsip inklusi, digitalisasi, dan keberlanjutan.

"BRI ingin terus menjadi mitra strategis dalam menciptakan pelaku UMKM yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing," kata Candra.

Pada tahap awal, sebanyak 46 UMKM potensial yang tersebar di tujuh area operasi MedcoEnergi akan memperoleh manfaat langsung dari kerja sama ini yakni Tarakan, Corridor, South Natuna Block B, Madura Offshore, Sampang, South Sumatra Region, dan Bangkanai.