BRI dan Pemprov Papua Bahas Digitalisasi Layanan dan Pembiayaan UMKM

Minggu, 15 Maret 2026 – 19:54 WIB
Pemerintah Provinsi Papua menjajaki penguatan kerja sama dengan BRI untuk mendukung transformasi ekonomi daerah.

jpnn.com, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua menjajaki penguatan kerja sama dengan sektor perbankan untuk mendukung transformasi ekonomi daerah.

Salah satu langkah yang dibahas adalah kolaborasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam pengembangan sistem pembayaran digital serta pembiayaan sektor usaha mikro.

Regional CEO BRI Fahmi Rahendas mengatakan pertemuan dengan Gubernur Papua menjadi momentum untuk menyelaraskan berbagai program yang dapat dijalankan bersama pemerintah daerah.

“Pertemuan ini sekaligus silaturahmi dan menyampaikan beberapa program yang bisa kita kolaborasikan dengan Pemprov Papua. Kerja sama sebenarnya sudah berjalan, tetapi ke depan ingin kita optimalkan lagi,” ujar Fahmi di Jayapura, Senin (9/3/2026).

Salah satu fokus pembahasan adalah penerapan digitalisasi pembayaran pada berbagai layanan publik.

Menurut Fahmi, sistem pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi layanan sekaligus membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menyontohkan digitalisasi dapat diterapkan pada pengelolaan retribusi daerah, termasuk sektor parkir dan berbagai layanan publik lainnya yang selama ini masih dilakukan secara manual.

Selain digitalisasi layanan, BRI juga menyampaikan komitmen untuk memperluas dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di Papua. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

