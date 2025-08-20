BRI Group Raih 3 Penghargaan Prestisius dari Euromoney Awards for Excellence 2025

jpnn.com, JAKARTA - BRI Group kembali mencetak prestasi lewat penghargaan di panggung internasional.

Perbankan pelat merah itu meraih tiga penghargaan bergengsi dalam ajang Euromoney Awards for Excellence 2025.

Pencapaian ini menambah daftar prestasi BRI Group di kancah global, sekaligus memperkuat rekam jejak positif perusahaan sebagai institusi keuangan berkelas dunia.

Mengutip publikasi resmi dari Euromoney yang terbit pada 18 Juli 2025, BRI Group tercatat menjadi institusi keuangan nasional dengan raihan penghargaan terbanyak di antara perbankan Indonesia.

Pada kategori Country & Territory Winners, BRI Group meraih tiga penghargaan yang diantaranya sebagai Best Digital Bank 2025, Best Bank for Diversity and Inclusion 2025, serta Best Bank for Research 2025 yang dianugerahkan kepada BRI Danareksa Sekuritas.

Group CEO BRI Hery Gunardi menyampaikan penghargaan yang diraih menjadi motivasi bagi BRI untuk terus menghadirkan kinerja terbaik.

“Tiga penghargaan yang BRI raih ini menjadi bukti nyata atas komitmen BRI Group dalam mendorong transformasi digital, menerapkan nilai keberagaman dan budaya kerja yang inklusif, serta menghadirkan layanan riset dan analisis pasar modal yang andal dan kompetitif,” ujarnya.

Hery menjelaskan seluruh capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen BRI dalam memperkuat infrastruktur layanan yang merata dan andal di seluruh Indonesia. Penghargaan sebagai Best Digital Bank pun tidak terlepas dari langkah strategis Bank berkode emiten BBRI itu agresif dalam mengakselerasi digitalisasi layanan.

Salah satunya adalah BRImo yang per 31 Juni 2025 mencatat jumlah pengguna super apps BRImo sebanyak 42,7 juta user atau tumbuh 21,2% secara YoY dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.